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Инвестиции доступные каждому

InvestGT - мировой брокер с наивысшим рейтингом надежности. Ваш надежный поставщик котировок и инвестиционных услуг.

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36% годовых

Гарантированные начисления независящие от торговли и ситуации на рынке. Просто начни работу с InvestGT

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Доверительное управление

Доверьте решение профессиональным управляющим

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Автоторговля

Автоматическое воспроизведение сделок успешных трейдеров при полном контроле своих средств.

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VIP клиенту

Статус VIP — это максимум возможностей и привилегий для клиентов InvestGT в работе на финансовых рынках.

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  • Брокер №1 в Европе
    Брокер №1 в Европе

    Офисы представлены в 17 странах мира

  • 21 год интернет-трейдинга
    21 год интернет-трейдинга

    Более 100 торговых инструментов

  • Защита средств клиента
    Защита средств клиента

    Рейтинг надежности АА+

  • Компания лицензирована
    Компания лицензирована

    Реестровый номер 24828

  • Капитализация
    Капитализация

    Более 3,5 млрд. долларов США

“InvestGT” — это высший уровень услуг на рынке FOREX и CFD!

Крупнейший брокер с наивысшим рейтингом надежности. Входит в группу компаний с капитализацией более 3,5 млрд. долларов США, которая присутвует на рынке с 1974 года. Партнеры компании находятся в 17 странах мира. Счета каждого клиента застрахованы FSCS на сумму 50000£. Деньги клиентов размещены на отдельных счетах в крупнейших и самых защищенных мировых банках. InvestGT предлагает высокодоходные, стабильные, долгосрочные услуги инвестирования. 

Наши услуги

    Рассчитайте свой доход

    Инвестиция
    $
    100$
    10 000$
    Срок
    1
    1 мес
    12 мес

    Доход

    Ежемесячно
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    "36% годовых"
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    VIP-статус

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    Инвестировать

    Для VIP–клиентов

    Статус VIP — это максимум возможностей и привилегий для клиентов InvestGT в работе на финансовых рынках. В зависимости от размера Вашего депозита, Вам может быть присвоен один из шести статусов.

    • Standard
    • Vip Bronze
    • Vip Silver
    • Vip Gold
    • Vip Platinum
    • Vip Personal
    Узнать больше о VIP

    Торгуйте вместе с компанией InvestGT

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    Спасибо за заявку!

    В ближайшее время мы с Вами свяжемся.
    Личный кабинет
    Открыть счет
    8 (800) 302 04 72