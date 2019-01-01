“InvestGT” — это высший уровень услуг на рынке FOREX и CFD!

Крупнейший брокер с наивысшим рейтингом надежности. Входит в группу компаний с капитализацией более 3,5 млрд. долларов США, которая присутвует на рынке с 1974 года. Партнеры компании находятся в 17 странах мира. Счета каждого клиента застрахованы FSCS на сумму 50000£. Деньги клиентов размещены на отдельных счетах в крупнейших и самых защищенных мировых банках. InvestGT предлагает высокодоходные, стабильные, долгосрочные услуги инвестирования.