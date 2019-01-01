InvestGT - мировой брокер с наивысшим рейтингом надежности. Ваш надежный поставщик котировок и инвестиционных услуг.Подробнее
Гарантированные начисления независящие от торговли и ситуации на рынке. Просто начни работу с InvestGTПодробнее
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Автоматическое воспроизведение сделок успешных трейдеров при полном контроле своих средств.Подробнее
Статус VIP — это максимум возможностей и привилегий для клиентов InvestGT в работе на финансовых рынках.Подробнее
Офисы представлены в 17 странах мира
Более 100 торговых инструментов
Рейтинг надежности АА+
Реестровый номер 24828
Более 3,5 млрд. долларов США
Крупнейший брокер с наивысшим рейтингом надежности. Входит в группу компаний с капитализацией более 3,5 млрд. долларов США, которая присутвует на рынке с 1974 года. Партнеры компании находятся в 17 странах мира. Счета каждого клиента застрахованы FSCS на сумму 50000£. Деньги клиентов размещены на отдельных счетах в крупнейших и самых защищенных мировых банках. InvestGT предлагает высокодоходные, стабильные, долгосрочные услуги инвестирования.
Грамотное управление вложениями — одна из самых сложных задач, стоящих перед инвестором. Доверьте её решение профессиональным управляющим.
Автоматическое воспроизведение сделок успешных трейдеров при полном контроле своих средств.
Самостоятельное управление своими средствами. Откройте финансовый мир со всеми преимуществами InvestGT.
Гарантированные начисления на Ваш торговый счет, независимо от движений рынка. Может дополнить любую услугу компании InvestGT!
Статус VIP — это максимум возможностей и привилегий для клиентов InvestGT в работе на финансовых рынках. В зависимости от размера Вашего депозита, Вам может быть присвоен один из шести статусов.